The Walking Dead 10: Jeffrey Dean Morgan triste per l'abbandono di un membro del cast

L'episodio di The Walking Dead 10 intitolato Walk With us ha avuto molto successo anche per gli eventi traumatici messi in scena, che hanno portato alla dipartita di alcune figure chiave. Con i personaggi però se ne vanno anche attori e colleghi: per questo Jeffrey Dean Morgan non sembra essere molto contento.

"Quando lavori con Samantha... lei sa perfettamente ciò che vuole fare, ma è anche molto aperta a lavorare non solo con me, anche con chiunque stia dirigendo l'episodio. È stato davvero un onore lavorare con lei, e sono triste che non sia più con noi, perché era dannatamente bello averla nella serie"

Le parole dell'attore, pronunciate durante il talk show Talking Dead, si riferiscono ovviamente a Samantha Morton, attrice che ha interpretato Alpha nelle ultime due stagioni della serie. È stato proprio Negan, con un colpo di scena finale, a tagliare la gola ad Alpha dopo averla attirata in trappola. La villain principale è quindi uscita di scena e non possiamo che unirci al dispiacere di Morgan, dato che Samantha Morton ha saputo portare su schermo un personaggio abbastanza complesso in maniera credibile. In un mondo post-apocalittico pieno di zombie non si può vivere per sempre però, e succede che qualcuno ti mangi vivo o ti decapiti senza troppi complimenti.

Morgan ha voluto salutare la collega con una spaventosa immagine a tema TWD, nella quale lo vediamo sollevare la testa mozzata di Alpha.