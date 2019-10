The Walking Dead: Josh McDermitt su Eugene nella decima stagione dello show

Eugene, interpretato da Josh McDermitt, potrebbe stabilire una nuova connessione nella decima stagione di The Walking Dead, nella quale il personaggio armeggia nuovamente con un progetto radiofonico a lungo raggio messo a punto per la prima volta nella nona stagione. Tra la nona e la decima stagione ci sarà un salto temporale notevole.

Eugene è co-genitore della piccola Coco, in una sorta di 'quadrilatero dell'amore' incentrato sulla nuova madre Rosita. La piccola Coco è cresciuta con l'aiuto di padre Siddiq e dell'attuale fidanzato di Rosita, padre Gabriel, lasciando a Eugene il desiderio di uno sviluppo romantico che - presto comprenderà - non potrà mai accadere.

"Penso che Eugene sia in un posto solitario. Sta certamente ancora lottando per l'amore di Rosita" ha spiegato Josh McDermitt.

"Non sembra che stia andando per la sua strada, quindi è davvero solo in questo luogo in cui brama una relazione, desiderando di potersi sistemare con qualcuna. Vederlo escluso è piuttosto triste. Ma allo stesso tempo penso che stia cercando di usare quella radio come per colmare il divario tra le comunità, quindi forse troverà compagnia altrove".



Ci sono degli indizi che lasciano presupporre che Eugene entrerà in contatto con Stephanie:"Trovo che la cosa folle sia che all'improvviso si è trovato in questa situazione. Trovo sia davvero difficile per lui perché non lo amano in quel modo. E se troverà qualcun'altra oltre a Rosita - ma rimane la mia opinione - ci metterà un po' per dimenticarsela".

Poche ore fa è stato diffuso il promo della seconda puntata di The Walking Dead; Danai Gurira ha raccontato il suo ultimo giorno sul set.