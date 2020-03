The Walking Dead 10: Kevin Carroll e la sua esperienza con lo show

Il tredicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato What We Become, ha mostrato importanti novità collegate al futuro di Rick Grimes. L'attore Kevin Carroll, interprete del personaggio di Virgil, e presente nella puntata, ha parlato della sua esperienza all'interno dello show di AMC.

Mancano ormai pochi episodi e poi si concluderà l'attuale stagione di The Walking Dead e vedremo che cosa accadrà tra i sopravvissuti e i temibili Sussurratori. Dopo l'ultimo episodio, però, sono arrivate nuove speranze per il personaggio interpretato da Andrew Lincoln, scomparso dopo la nona stagione.

Michonne (Danai Gurira), accompagnata da Virgil, ha ritrovato alcuni oggetti che sembrano essere appartenuti a Rick: un paio di stivali e un'immagine di lei e Judith (Cailey Fleming) scolpite sopra la superficie del vetro di uno smartphone. Dopo aver annunciato l'addio alla serie, questi oggetti potrebbero far sperare in un ritorno di Michonne nei film di The Walking Dead?

Mentre si attendono novità sui due personaggi, Carroll ha rilasciato un'intervista al portale Comicbook.com parlando della sua esperienza in The Walking Dead:

"Ho potuto guardare diversi episodi nel corso degli anni, perché penso che il lavoro fatto sia fantastico. I costumi e la loro bravura con il trucco all'interno dello show è stato qualcosa di veramente incredibile per me".

La decima stagione di The Walking Dead tornerà il prossimo 29 marzo con il quattordicesimo episodio intitolato Look at the Flowers, che sarà trasmesso in Italia sul canale satellitare Fox.