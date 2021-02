The Walking Dead 10, Khary Payton ansioso di scoprire il futuro di Ezekiel

Il destino di ogni personaggio di The Walking Dead è sempre in bilico tra la vita e la morte, uno zombie potrebbe ucciderli, così come molte altre minacce che i nostri amati sopravvissuti hanno dovuto affrontare in dieci stagioni. L’interprete di Re Ezekiel Khary Payton ha parlato del suo personaggio e della malattia che deve combattere.

Oltre agli zombie e ai vari villain, Ezekiel deve fare i conti con un tumore alla tiroide scoperto nell’episodio 10x05 intitolato What It Always Is. Quando Siddiq (Avi Nash) lo ha visitato, ha rivelato la presenza del cancro ed Ezekiel ha spiegato che anche sua nonna e suo padre hanno combattuto questa malattia in passato.

Durante un’apocalisse zombie purtroppo non è possibile trattare il tumore con la chemioterapia, per cui adesso le probabilità di sopravvivenza di Ezekiel si riducono drasticamente.



"La cosa bella di questi nuovi episodi, è che sono come delle capsule", ha detto Payton riguardo ai prossimi sei episodi bonus di The Walking Dead dedicati ai personaggi. "Alla fine di A Certain Doom abbiamo visto i quattro - Yumiko, Eugene, Ezekiel e Princess – arrendersi con le mani alzate e le pistole puntate in faccia, e possiamo immaginare che la cosa non finirà bene."



L’episodio 10x20 è intitolato Splinter e ambientato nello scalo ferroviario dove Eugene (Josh McDermitt) avrebbe dovuto incontrarsi con Stephanie (Margot Bingham). Scopriremo cosa succede dopo che Ezekiel, Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lázaro) sono stati catturati dai soldati del Commonwealth nel finale cliffhanger che ha chiuso A Certain Doom.



"La mia domanda principale è: Ezekiel ha ancora il tumore, cosa gli succederà? Ho molte domande", ha detto Payton. "Adoro questo piccolo quartetto che abbiamo creato con Yumiko, Eugene e Princess e non vedo l'ora di scoprire cosa succederà."



Parlando delle prospettive di vita di Ezekiel al Comic-Con di San Diego l'estate scorsa, Payton ha detto che Ezekiel ha accompagnato Eugene al suo appuntamento con il destino perché il re voleva "tuffarsi nell'ignoto e vedere cosa c'è là fuori".



"Ci sono sicuramente aspetti della sua vita che vuole lasciarsi alle spalle. Relazioni fallite, ricordi di persone care che sono scomparse, ha costruito una comunità e l’ha vista distrutta. Penso che stia cercando un nuovo inizio, ed è anche un ragazzo che vede il suo orologio correre. Ha quel ticchettio nel cervello che gli dice che non ha più molto tempo. In un mondo in cui nessuno sembra mai avere molto tempo, si sente come se ne avesse ancora meno perché ha a che fare con questo cancro".



Scoprite le trame degli episodi bonus di The Walking Dead e date anche un'occhiata alle nuove immagini degli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead.