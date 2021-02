The Walking Dead 10: La prima puntata bonus sarà disponibile in anticipo su AMC+

Dopo aver visto una prima clip dei nuovi episodi di The Walking Dead, gli appassionati della serie di zombie abbonati ad AMC+ saranno felici di sapere che la prima puntata inedita sarà disponibile in anticipo nel catalogo del servizio streaming.

Si intitolerà "Home Sweet Home" e sarà incentrata sulle vicende di Maggie e Negan, che si ritroveranno dopo l'arrivo del personaggio interpretato da Lauren Cohan nella cittadina in cui sono presenti i protagonisti dello show. Questa puntata bonus sarà disponibile il 21 febbraio su AMC+, una settimana prima rispetto alla messa in onda in TV, permettendo agli abbonati di dare uno sguardo in anteprima al ritorno del personaggio di Maggie. I prossimi episodi invece arriveranno su AMC+ con tre giorni di anticipo.

Per gli interessati, il nuovo servizio streaming ha un costo di 8,99$ al mese, mentre è disponibile una prova gratuita di una settimana, ma si può accedere al suo catalogo solo negli Stati Uniti. Non resta quindi che aspettare l'arrivo dello show anche in Italia, che avverrà il 1 marzo e sarà trasmesso su Sky. Infine, se cercate altre indiscrezioni riguardo il futuro dello show e dei suoi protagonisti, vi segnaliamo questo tweet su The Walking Dead 10 che parla dei dieci episodi bonus.