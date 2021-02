The Walking Dead 10, Lauren Cohan ammette: 'Maggie ha un segreto oscuro'

Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead stanno arrivando e dobbiamo aspettarci altri colpi di scena e nuove rivelazioni prima dell’undicesima ed ultima stagione della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

I sei episodi che estenderanno la decima stagione saranno un’opportunità per esplorare diverse trame legate ai personaggi. L’episodio 10x17 intitolato Home Sweet Home sarà dedicato a Maggie e possiamo aspettarci di scoprire che cosa ha combinato durante il suo tempo lontana da Hilltop e da Negan.



Intervistata da Digital Spy, Lauren Cohan ha parlato del suo ritorno sul set della serie che aveva abbandonato a metà della nona stagione quando Maggie decise di seguire la misteriosa benefattrice di Hilltop, Georgie.



"È stata una reunion molto eccitante sotto tutti i punti di vista. Angela Kang e io abbiamo parlato di come volevamo farlo, di quando e come sarebbe stato, per molto tempo. Quindi è stato creativamente divertente per noi."



Cohan ha inoltre affermato che Maggie ha un segreto, qualcosa che le è accaduto mentre era lontana dai suoi amici e di cui ne sapremo presto di più:



“È sempre divertente avere un piccolo segreto da rivelare lentamente alle persone su dove è stata, cosa ha combinato e come è cambiata, tutte cose molto, molto tortuose, profonde e oscure in molti modi. Era qualcosa che non vedevo l'ora di interpretare e mostrare al pubblico" ha concluso l’attrice.



Le riprese dell’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead sono iniziate dopo aver dovuto fare i conti con i ritardi dovuti alla pandemia da COVID-19, in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi scoprite chi è l'attore più pagato del cast di The Walking Dead.