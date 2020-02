The Walking Dead 10: Lauren Ridloff commenta una toccante scena del nuovo episodio

Dopo aver parlato del suo imminente ruolo ne Gli Eterni dei Marvel Studios, Lauren Ridloff torna a concentrarsi sulla decima stagione di The Walking Dead commentando uno dei momenti più toccanti della premiere di metà stagione.

Andato in onda nelle scorse ore, il nuovo episodio della serie AMC ha visto un importante momento di legame tra Carol e Connie, alle prese con una disperata fuga dalla caverna in cui il gruppo era rimasto intrappolato.

"Wow, che momento. È stata una delle mie scene preferite dell'episodio" ha detto la Ridloff. "È difficile sceglierne una, ma potrebbe essere quella. Quando ho letto lo script per la prima volta, e ho scoperto cosa avevano preparato, sono scoppiata a piangere. È stato un momento davvero commovente, di pura umanità."

L'attrice ha poi aggiunto: "Gli spettatori sono abituati a vedere Carol come una donna forte che continua ad andare avanti, perciò ho amato il modo in cui Connie è riuscita a comunicare con lei in quel momento di debolezza. E per come ha usato la scritta sulla mano, è stato un momento di grande legame tra loro due."

