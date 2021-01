The Walking Dead 10, Maggie protagonista di un nuovo teaser trailer

Negli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead approfondiremo meglio ciò che è accaduto a Maggie durante il suo tempo lontana da Hilltop e soprattutto lontana dall’assassino di suo marito, Negan.

Maggie, interpretata da Lauren Cohan, è tornata nel finale della decima stagione salvando Padre Gabriel (Seth Gilliam) e aiutando i sopravvissuti a sconfiggere finalmente i Sussurratori. Non è tornata da sola, con lei c’erano suo figlio di 8 anni Hershel Rhee e un misterioso personaggio mascherato di nome Elijah (Okea Eme-Akwari) di cui speriamo di conoscerne le origini molto presto.



L'account Twitter di The Walking Dead ha diffuso un nuovo teaser trailer, che potete vedere in calce alla notizia, per annunciarci ancora una volta il ritorno di Maggie negli episodi bonus di The Walking Dead e farci iniziare a pensare sul serio a ciò che ci aspetta.



"È così eccitante riavere Lauren con noi", ha detto la showrunner Angela Kang. "Abbiamo detto da molto tempo che volevamo raccontare più storia con Maggie, che abbiamo delle cose in lavorazione, e stavamo cercando di capirle, quindi è davvero emozionante entrare in questo nuovo capitolo".



Cohan è uscita di scena nella nona stagione, che ha visto ai saluti anche Andrew Lincoln (Rick Grimes). "Il suo personaggio è così impattante e ha queste relazioni di lunga data con vari personaggi che sono nel nostro show, come Daryl e Carol. Hanno passato così tanto insieme", ha detto Kang riguardo al ruolo di Maggie nei futuri episodi.



"Ma sappiamo anche che c'è ancora Negan con cui confrontarsi. Ha affrontato la redenzione, facendo dei progressi, e ora che è lei tornata, non si aspettavano di essere di nuovo nella stessa comunità insieme. Quindi ovviamente quanto succederà avrà un grande effetto a catena nell'undicesima stagione".



Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead arriveranno a partire dall'1 Marzo su FOX, intanto potete dare un'occhiata alla nuova foto dal set che mostra l'incontro tra Negan e Maggie in The Walking Dead.