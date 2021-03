The Walking Dead 10: Maggie è sicura che affronterà Negan

Come abbiamo visto nel promo delle nuove puntate di The Walking Dead 10, il personaggio interpretato da Lauren Cohan tornerà a vivere ad Alexandria, nonostante la presenza tra gli abitanti di Negan, responsabile della morte di Glenn.

Durante il primo degli episodi bonus i due si sono incontrati già un paio di volte, ma Maggie ha sempre cercato di ignorare Negan. Nonostante questo, parlandone con Daryl, l'ex leader di Hilltop dichiara: "Se devo, sono pronta ad occuparmi di Negan". L'attrice interprete di Maggie ha discusso dei motivi che hanno contribuito alla scelta di ritornare ad Alexandria, in particolare la presenza di Hershel il figlio che ha avuto con Glenn, ha avuto un profondo impatto sulla sua decisione. Ecco cosa ha dichiarato Lauren Cohan in un video girato dietro le quinte di The Walking Dead: "Portare Hershel ad Alexandria è stato molto importante, come famiglia non avevano nessuno a cui affidarsi e nonostante la presenza di Negan, nient'altro è più urgente rispetto alla sicurezza di suo figlio". I dirigenti di AMC hanno già anticipato che la storia dei due personaggi sarà affrontata anche nel corso della stagione conclusiva della serie.

Ricordiamo che il prossimo episodio andrà in onda in Italia lunedì 8 marzo, nel frattempo ecco un'intervista alla showrunner di The Walking Dead 10.