The Walking Dead 10: Maggie tornerà ma sarà molto diversa, anticipa Scott Gimple

Il trailer della puntata finale di The Walking Dead 10 ci aveva anticipato il ritorno di Maggie. Ora che AMC ha allungato la decima stagione di altre sei puntate è probabile che le verrà dato ancora più spazio, ma a quanto pare ci sarà qualcosa di diverso in lei.

"Tornerà nei panni di un personaggio nuovo in un certo senso, il che è abbastanza figo. Tutte le cose che l'hanno influenzata e l'hanno cambiata fanno parte di una storia che vogliamo raccontare", ha rivelato il produttore e sceneggiatore della serie Scott Gimple, durante un'intervista per ComicBook.

Maggie aveva lasciato temporaneamente la serie nel corso della nona stagione, e dopo un salto temporale di sei anni Siddiq ci ha spiegato che aveva abbandonato Hilltop per aiutare Georgie e una nuova comunità. Non sappiamo bene cosa le sia successo nel frattempo, e sarà interessante scoprire quale sarà la sua reazione alla vista della devastazione lasciata da Alpha, Beta e dai Sussurratori.

"Le dinamiche che ha lasciato quando è partita non sono più le dinamiche che ritroverà quando tornerà, e per lei in particolare sarà come quando lasci la scuola per un anno e al tuo ritorno ti accorgi che sono tutti cambiati".

Lei stessa è stata fonte di contrasti prima della partenza, ed è probabile che non tutti accoglieranno il suo ritorno nel migliore dei modi. Per di più dovremo vedere come reagirà alla vista di Negan, un personaggio che le ha provocato un grande dolore e che è ora fuori di prigione.