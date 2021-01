The Walking Dead 10: vi mancano i nuovi episodi? Ecco un video con Daryl e Maggie

La nona stagione di The Walking Dead ci ha regalato il ritorno di Maggie anni dopo essersi unita alla colonia di Hilltop. Insieme a lei c’era suo figlio Hershel e il misterioso Elijah (Okea Eme-Akwari), di cui scopriremo di più negli episodi bonus della decima stagione di cui possiamo vedere una piccola anticipazione in una clip.

Nell’episodio intitolato "Home Sweet Home" che andrà in onda il 28 febbraio su AMC, Maggie lotterà per capire se può convivere insieme a Negan (Jeffrey Dean Morgan), l’uomo che ha ucciso Glenn (Steven Yeun), il padre di suo figlio.

Daryl (Norman Reedus) e Maggie (Lauren Cohan) sono a caccia di zombie e alle prese con il recupero delle loro armi nella nuova clip che potete vedere in calce alla notizia. Insieme a loro ci sono Kelly (Angel Theory) ed Elijah (Okea Eme-Akwari).



"Avevamo una capacità limitata per quel finale, ma eravamo così felici di riaverla indietro", ha detto in precedenza a Deadline la showrunner Angela Kang riguardo al ritorno di Maggie. "Quindi, ora che è tornata, scopriremo di più su cosa è successo nel periodo in cui era via."



Siete curiosi di sapere che cosa è accaduto a Maggie? Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead torneranno l'1 marzo alle 21.00 su FOX e potrebbero svelarci anche la storia del cane di Daryl.