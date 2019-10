The Walking Dead 10: Michonne ed Ezekiel protagonisti di un omaggio al fumetto

Due tra i personaggi più rappresentative di The Walking Dead, ovvero la combattiva Michonne e il carismatico King Ezekiel sono stati protagonisti di un importante evento durante l'ultimo episodio in cui era presente anche un particolare easter egg dedicato al fumetto originale.

L'episodio in questione, intitolato Silence the Whisperers e andato in onda ieri 27 ottobre su AMC, ha visto i due personaggi scambiarsi un fugace bacio, in una decima stagione che fino adesso è stata caratterizzata da eventi tutt'altro che lieti, come il drammatico momento di Siddiq o i morti che perseguitano Carol.

Il romantico momento tra i due, però, nasconde anche un simpatico easter egg che omaggia direttamente l'opera di Robert Kirkman. Nei fumetti, infatti, i personaggi interpretati da Khary Payton e Danai Gurira hanno una relazione sentimentale, con Ezekiel che decide di confessare il proprio amore alla compagna ma non riesce in fare in tempo perché ucciso da Alpha.

La citazione al fumetto viene sottolineata dalle parole dei due personaggi quando Michonne, facendo riferimento all'impossibilità della loro relazione di poter nascere, dice a Ezekiel "Non potrebbe funzionare" e successivamente l'uomo risponde "Forse in un altro universo".

A proposito di questo easter egg è intervenuto direttamente Payton in un'intervista rilasciata al portale Comicbook.

"Faceva parte della sceneggiatura ed è stato molto divertente per me perché è un bel riferimento alla relazione tra Michonne ed Ezekiel nei fumetti. Quando poi Danai dice che tra noi non avrebbe funzionato sono scoppiato a ridere perché guardandola ho pensato 'Certo, perché uno dei due dovrebbe uccidere l'altro'. Uno di noi due sarebbe morto, così ho trovato divertente la cosa".

Cosa ne pensate di questa nuova stagione della celebre serie horror? Vi ricordiamo che in Italia le puntate vengono trasmesse il giorno successivo rispetto alla messa in onda americana, all'interno della programmazione del canale satellitare Fox. Potete dare un primo sguardo all'episodio in onda stasera grazie ai primi minuti di Silence the Whisperers dove sarà presente anche un interessante faccia a faccia tra Daryl e Negan.