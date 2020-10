The Walking Dead 10: un misterioso nuovo personaggio comparirà negli episodi bonus, chi è?

Un attore non ancora annunciato si unirà al cast dei sei nuovi episodi aggiuntivi di The Walking Dead, serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman.

Questi episodi a prova di pandemia, attualmente in produzione con rigorosi protocolli di sicurezza in atto e un dispositivo che regola la distanza tra gli attori rivelato da Norman Reedus, sono ambientati prima e dopo che i sopravvissuti hanno messo a tacere i Sussurratori nel finale della stagione 10 originale che è andato in onda il 4 ottobre.

Nuovi personaggi si uniranno al gruppo di sopravvissuti che ormai conosciamo e che dovrebbero tornare nell'undicesima e ultima stagione, incluso uno interpretato da un attore che la showrunner Angela Kang suggerisce sia particolarmente apprezzato dagli spettatori adulti.

"Abbiamo alcuni registi fantastici, attori fantastici. Abbiamo appena scelto qualcuno di cui penso che sicuramente quelli di noi in una fascia di età adulta saranno entusiasti", ha detto Kang durante un'intervista virtuale con altri showrunner.

Questo qualcuno potrebbe interpretare Elijah, un nuovo personaggio menzionato da Maggie in un'anteprima dell'episodio bonus della decima stagione "Home Sweet Home", dove Maggie vede Negan per la prima volta dopo i suoi anni lontani dal Regno e Alexandria e sarà interessante scoprire come si evolverà il rapporto tra Maggie e Negan.



Il compagno senza nome di Maggie non ha una controparte nel fumetto.

Non è chiaro se Elijah sia l'identità dell'uomo mascherato che ha accompagnato Maggie quando si è riunita con i suoi vecchi amici. Maggiori informazioni su questo misterioso personaggio e sul viaggio di Maggie con Georgie (Jayne Atkinson), benefattore di Hilltop, saranno rivelate nella stagione 10.

"Ha visto cose oscure per strada, è con quest'uomo con una maschera di metallo, ma chi è quest'uomo, quali avventure hanno vissuto? Fa tutto parte della storia in corso, e guiderà una delle principali missioni dei prossimi episodi", ha detto Kang in una precedente intervista . "Ci porterà ad incontrare altri personaggi interessanti che si inseriranno in alcune delle altre principali trame della nostra serie in futuro".



Questi episodi fungono da ponte per la stagione 11, che vede i sopravvissuti scoprire l'esistenza della civiltà del Commonwealth.

"La stanza degli sceneggiatori è al lavoro per pianificare il grande arco finale che porterà alla fine della serie" ha concluso Kang.

Gli episodi che estenderanno la decima stagione The Walking Dead andranno in onda su AMC all'inizio del 2021.