The Walking Dead 10: morirà qualcuno di importante negli episodi bonus?

La strada di The Walking Dead verso il finale della lunghissima stagione dieci sta procedendo senza intoppi. Il penultimo ciclo di episodi dello show AMC ha beneficiato di alcune puntate bonus che hanno potuto ampliare la sua trama, per colmare eventuali buchi prima di arrivare agli scontri finali, con la stagione 11.

Abbiamo visto insieme le motivazioni del perché The Walking Dead 11 sarà l'ultima stagione della serie, ma oggi vogliamo parlarvi di quale potrebbe essere la trama delle ultime tre puntate del decimo arco narrativo dello show. Prima di iniziare, avvisiamo che faremo spoiler su alcuni avvenimenti di The Walking Dead 10, quindi se non siete in pari con la trama vi invitiamo a non procedere oltre con la lettura e a tornare in un secondo momento.

Ci saranno morti importanti negli ultimi 3 episodi di TWD10?

Ben lungi dall'essere dei semplici filler, le puntate bonus alle quali stiamo assistendo hanno portato a risvolti di trama davvero interessanti. Soprattutto il diciannovesimo episodio, dal titolo One More, ci ha mostrato quanto ormai sia tutto imprevedibile. Nel corso della puntata, assistiamo a un momento sconvolgente nel quale padre Gabriel (Seth Gilliam) uccide nientemeno che Mays (Robert Patrick).

Proprio Gabriel, in realtà, potrebbe essere uno degli indiziati maggiori a lasciarci in un futuro piuttosto breve. In parte a causa di quanto visto nell'opera fumettistica di Robert Kirkman, e in parte anche per la strana e particolare "legge del Contrappasso" che molto spesso sembra caratterizzare la morale di TWD. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione del diciannovesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, la palla passa a voi: pensate che assisteremo a qualche morte importante negli ultimi 3 episodi che mancano alla fine di The walking Dead 10? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!