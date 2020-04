The Walking Dead 10: il rapporto tra Negan e Lydia al centro dell'episodio 'The Tower'

Non abbiamo ancora avuto modo di affrontare le conseguenze relative ai sorprendenti eventi che hanno sconvolto questa decima stagione di The Walking Dead. È probabile che nella puntata intitolata The Tower scopriremo se Judith rivelerà il suo segreto, e ora abbiamo la certezza che Negan e Lydia si ritroveranno a parlare di quanto successo.

A rivelarlo è stato lo stesso Jeffrey Dean Morgan, nel corso del talk show dedicato alla serie, Talking dead, ha affermato: "Avremo la possibilità di scavare all'interno di Lydia e di Negan dopo la decapitazione di Alpha. La conversazione riguardante la morte di mamma ci sarà!".

È stato lo stesso Negan a decapitare Alpha, e per un certo verso i ruoli si sono invertiti: Negan, notoriamente un personaggio spietato, si è trasformato quasi in una figura paterna per la giovane Lydia; Alpha, invece, dopo alcuni vacillamenti, aveva deciso di uccidere la figlia e sopprimere così il suo istinto materno.

Sarà dunque interessante approfondire il rapporto tra Negan e Lydia, e soprattutto vedere come reagirà la ragazza alla notizia che la morte di sua madre è avvenuta per mano di Negan. Purtroppo non avremo modo di esplorare ulteriormente la relazione dopo la quindicesima puntata, dato che la serie si interromperà a causa del Coronavirus. A questo proposito la showrunner ha voluto rilasciare aggiornamenti sul finale di TWD.