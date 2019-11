The Walking Dead 10: Negan rischia grosso contro un temibile personaggio

Negan di The Walking Dead conferma la sua natura di personaggio provocatorio e strafottente anche nell'attuale decima stagione della celebre serie horror. In un video estratto dal sesto episodio, lo vediamo faccia a faccia, però, con qualcuno che non sembra disposto ad ascoltare le sue parole.

Nell'episodio What It Always Is, andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 3 novembre e qui in Italia il giorno successivo, era stato dedicato ampio spazio narrativo al personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan - di cui potete leggere la nostra recensione di The Walking Dead 10x05 - ormai diventato un ex villain e alla ricerca di un posto all'interno dello scontro tra i protagonisti e i temuti Sussurratori.

Nel recente video dedicato al sesto episodio, intitolato Bonds, assistiamo alle dirette conseguenze di What It Always Is quando sul finale Negan entrava in contatto con il gruppo capitanato da Alpha (Samantha Morton). Nella sequenza si vede il personaggio camminare bendato mentre viene scortato per essere portato davanti a leader dei Sussurratori.

Durante il percorso mostra il proprio carattere irriverente dicendo di volersi unire al gruppo e facendo ironia sul loro modo di vestire. Stanco delle su parole, interviene Beta (Ryan Hurst), il braccio destra di Alpha, che gli punta due lame alla gola dicendo "Rumore, continuo rumore. Dovrei solo tagliarti la gola".

Come pensate continuerà la storia di Negan con i Sussurratori? Online è già disponibile il promo del sesto episodio di The Walking Dead che sarà trasmesso dal network AMC il prossimo 10 novembre, mentre arriverà in Italia il giorno successivo all'interno del canale satellitare Fox della piattaforma Sky.