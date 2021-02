The Walking Dead 10: Nelle nuove puntate ritornerà il personaggio di C. Thomas Howell

Abbiamo visto le prime immagini degli episodi inediti di The Walking Dead 10, inoltre una foto postata su Twitter da C. Thomas Howell ha rivelato ai fan che sarà presente anche il suo personaggio nelle nuove puntate.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da @TWalkinDWorld, in cui è presente una foto dell'attore, scattata di fronte ad mulino, ormai distrutto, che era presente nel territorio di Alexandria. I fan avevano conosciuto per la prima volta il personaggio di Howell nel corso dell'episodio della nona stagione intitolato "Stradivarius". Era stato lui infatti ad avvisare Michonne e Siddiq del luogo in cui si trovava Rosita, ferita gravemente. La sua presenza in una delle nuove puntate può significare che seguiremo le vicende di un abitante della comunità di Alexandria, anche se per ora non conosciamo ancora i dettagli riguardo la trama degli episodi bonus della serie.

Per scoprire come continuerà la storia dei personaggi ispirati ai fumetti di Robert Kirkman, dovremo aspettare il prossimo 28 febbraio, mentre gli abbonati al servizio streaming di AMC potranno vedere le puntate inedite dello show una settimana prima. Infine ecco un'intervista all'interprete di Negan in The Walking Dead, in cui discute sulle possibilità di una serie spin-off incentrata sul suo personaggio.