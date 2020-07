The Walking Dead 10, Norman Reedus anticipa un momento del finale che farà impazzire i fan

Nel finale della decima stagione di The Walking Dead ci sarà un grande momento dedicato a Daryl. Lo ha rivelato Norman Reedus durante una recente chiacchierata con Comicbook.com, durante la quale ha anticipato alcuni dettagli sul finale di stagione in arrivo ad ottobre.

Quando il sito gli ha chiesto se nell'episodio intitolato "A Certain Doom" ci sarà spazio per un classico momento "badass" alla Daryl, infatti, la star della serie AMC ha risposto: "Lo spero, perché sono molto divertenti da realizzare. Spero che continueranno a farmi fare cose del genere. Nel finale c'è qualcosa che, quando andrà in onda, sarà davvero una bomba. Quello è stato un momento divertente."

Come annunciato in occasione del recente Comic-Con Home, evento che come sempre ha ospitato anche un panel dedicato proprio a The Walking Dead, l'episodio 10x16 andrà finalmente in onda il prossimo 4 ottobre (il 5 ottobre in Italia).

Inoltre, il network ha rivelato che nel corso 2021 saranno trasmessi 6 episodi aggiuntivi della stagione 10, sviluppati con tutta probabilità nel corso della quarantena che ha bloccato i lavori per il finale di stagione previsto inizialmente per lo scorso aprile.

Per altre notizie, qui potete trovare le prossime date di tutte le serie di The Walking Dead in arrivo nel 2020, compresi gli spin-off.