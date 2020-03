The Walking Dead 10, Norman Reedus commenta lo scontro con Alpha

L'episodio 10x10 di The Walking Dead, intitolato Stalker, ha portato in scena uno combattimento violento tra Daryl (Norman Reedus) e Alpha (Samantha Morton). Si tratta di una sequenza in cui entrambi i personaggi si sono spinti al limite e Reedus ha parlato della difficoltà avute nel girare la scena.

"La lotta stessa è stata dura perché Samantha aveva alcuni infortuni e quindi non poteva fare certe cose", ha spiegato Reedus durante un'intervista concessa a Entertainment Weekly. "Per questo è stato molto difficile. Anche io avevo un infortunio, così è stato un episodio molto duro fisicamente, per me, per lei, per tutti".

Oltre ai vari acciacchi fisici, i due attori hanno dovuto trovare un modo per capire come si sarebbe svolto lo scontro: "entrambi si muovono e colpiscono in modi molto diversi. Lei ha un diverso stile di combattimento rispetto al mio e il suo è subdolo", ha raccontato l'attore. "Usa i walkers a suo vantaggio, quindi può circondarmi con loro mentre sto combattendo, poi riesce a farmi dei tagli, a farmi sanguinare come un animale e poi segue le mie tracce. Ho pensato che fosse un modo interessante per svolgere un combattimento, è come avere un gatto che gioca con il topo".

Reedus ha poi raccontato com'è stato girare la scena: "è stato molto scivoloso. Una cosa è quando hai uno zombie che cerca di attaccarti. Un'altra è quando sei coperto dal sangue e stai cercando di rispondere all'attacco e intanto scivoli ovunque. È stato folle. E poi c'è tutta la parte emotiva e psicologica, ti manca il respiro e cerchi di ascoltare il dialogo e rispondere mentre stai precipitando nell'oscurità".

In attesa del prossimo episodio (Morning Star) che in Italia verrà trasmesso il 9 marzo, l'emittente americana AMC ha pubblicato una clip in cui Negan affronta un insolito combattimento.