The Walking Dead 10: Norman Reedus confronta il finale con Game of Thrones

I fan di The Walking Dead aspettano con ansia il finale della decima stagione, dopo l'interruzione dei lavori in post-produzione a causa della pandemia di Coronavirus. Al momento non è stata fissata una nuova data ma nel frattempo alcuni membri del cast come Norman Reedus cercano di stuzzicare la curiosità degli spettatori.

"Sarà una battaglia epica, è come una super guerra di Game of Thrones" ha dichiarato Reedus, intervistato da Entertainment Weekly.

L'attore ha approfondito il discorso:"Devo dire che è stato molto divertente girare, ma abbiamo davvero spinto su questo punto sia attori che troupe. Tutti hanno dovuto lavorare a fondo perchè... si parla di episodi estenuanti! Ci sono state enormi scene di battaglia fino alle prime ore del mattino, e sembra tutto così epico e grandioso. Queste scene di battaglia saranno leggendarie... questo show passerà alla storia" ha proseguito Reedus.



Gli spettatori e gli appassionati di The Walking Dead non vedono l'ora di poter assistere al finale della decima stagione, che la pandemia di COVID-19 ha interrotto sul più bello, impedendo la lavorazione in post-produzione del finale di stagione.

Tuttavia Greg Nicotero non rimpiange nulla e sostiene che 'la serie è perfetta così'. Nicotero in queste settimane ha raccontato diversi retroscena che riguardano lo show AMC, e ha dichiarato che inizialmente Negan doveva morire. Nicotero era intenzionato ad uccidere il personaggio, salvo poi cambiare idea.