The Walking Dead 10, Norman Reedus: 'È stato davvero strano girare gli episodi bonus'

Quando la pandemia interruppe le riprese della decima stagione di The Walking Dead, impedendo alla serie di girare i rimanenti episodi, nessuno poteva aspettarsi l'aggiunta di 6 episodi bonus al ritorno sul set. Eppure è proprio ciò che è accaduto, e a parlare di come è stato tornare al lavoro dopo tanti mesi è stato Norman Reedus.

Durante una recente intervista, l'interprete di Daryl nella celebre serie tv di AMC ha raccontato la sua esperienza sul set della decima stagione di The Walking Dead dopo le interruzioni dovute al COVID.

"È stato davvero strano girare gli episodi bonus. Avevamo così tanti protocolli da rispettare, stavamo cercando di fare tutto con estrema prudenza per garantire la massima sicurezza" ha affermato "Abbiamo messo su dei laboratori nel parcheggio, dove facevamo i test al mattino. E poi ne avremmo fatto un altro il giorno successivo. C'erano parecchie regole da rispettare, tanti protocolli. Tanta plastica, tante mascherine".

E ha continuato, spiegando il procedimento per una tipica scena d'azione: "Eri lì a girare una scena in cui uccidevi degli zombie, e gli zombie indossavano una mascherina. Così la telecamera doveva riprendere prima te, poi cambiare inquadratura, mentre tu indossavi la mascherina e cercavi di uccidere lo zombie in quel modo. È stato tutto molto strano. Ma ha funzionato alla grande. La sicurezza è stata garantita".

"Anche le sceneggiature sono cambiate [per il meglio], abbiamo auto degli episodi molto intimi, abbiamo potuto esplorare le reazioni dei personaggi alla Whisperer War, cosa ha significato per ognuno. È stato bello poter girare qualcosa del genere dopo tante scene di grandi battaglie..." ha poi aggiunto, notando come il maggior tempo a disposizione abbia giovato sulla scrittura della serie "È stato molto personale. Quelle erano storie che sentivo dovessero essere raccontate dopo il grande scontro".

Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead hanno debuttato il 28 febbraio in America.