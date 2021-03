The Walking Dead 10, Norman Reedus sul rapporto con Leah: 'Non è quello che sembra'

L'episodio bonus di The Walking Dead 10 ha rivelato ai numerosi fan della serie di AMC alcuni dettagli del passato di Daryl. Norman Reedus ha quindi discusso della relazione tra il suo personaggio e Leah.

Daryl ha conosciuto Leah e il suo cane durante la ricerca di Rick, protagonista dello show scomparso durante la nona stagione di The Walking Dead. Parlando con i giornalisti di Entertainment Weekly, Norman Reedus ha dichiarato di essere sempre stato contrario ad una storia d'amore che coinvolgesse il suo personaggio. Ecco il suo commento: "È molto interessante perché mi sono opposto a questa cosa dal mio primo giorno sul set. Continuavo a dire, per favore non fatemi mettere con qualcuno, poi se la prenderanno tutti con me. Un giorno mi sono svegliato con un sacco di messaggi che dicevano, come puoi stare con lei? Che problemi hai? E voglio dire, non è quello che sembra".

Continua poi raccontando la sua esperienza: "Ne abbiamo parlato un po', ero molto nervoso, non sai mai cosa aspettarti da queste cose e volevo rimanere fedele al carattere di Daryl. A seconda di quello che accadrà in futuro, devi recitare in un certo modo. Quindi sono stato molto attento".

Se cercate altre indiscrezioni sulle puntate bonus, ecco una diversa intervista a Norman Reedus di The Walking Dead.