The Walking Dead 10: Norman Reedus voleva tenere il cane presente nella serie

Abbiamo scoperto le origini del cane di Daryl in The Walking Dead, inoltre l'attore Norman Reedus ha rivelato di essersi subito affezionato e di aver chiesto di poterlo tenere anche dopo la fine delle riprese.

Come sapete, durante la sua ricerca del corpo di Rick, Daryl trova Leah e il suo cane, che aveva già incontrato durante i suoi viaggi e che si chiama semplicemente Dog. Dopo sei mesi, Leah scompare misteriosamente, per questo Daryl decide di tenere il cane con sé. Durante un'intervista ripresa dal dietro le quinte della serie, Norman Reedus ha parlato del suo rapporto con il cane, rivelando di aver chiesto di tenerlo anche fuori dallo studio: "Quel cane è della mia razza preferita, mi piacciono molto i pastori tedeschi, e quel cucciolo mi ha subito conquistato. Appena l'ho visto ho chiesto continuamente, posso tenerlo? Posso tenerlo? Posso tenerlo? E mi hanno risposto, no perché è il nostro super cucciolo. Mi sono divertito molto, mi piaceva lavorare in quei giorni".

La puntata bonus intitolata "Find Me" ha quindi raccontato una parte di storia inedita per i numerosi appassionati dello show, che hanno così scoperto alcuni dettagli della vita di Daryl. Per finire, ecco la nostra recensione della puntata 17 di The Walking Dead.