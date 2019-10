The Walking Dead 10, una nuova abilità di Daryl fa pensare a una novità

Per tutta la nona stagione di The Walking Dead Daryl Dixon si è avvicinato a Connie, rinsaldando nel frattempo l'amicizia con Carol. I fan più romantici della serie si sono presto divisi in fazioni, iniziando a "tifare" per una love story tra il personaggio interpretato da Norman Reedus e una delle due donne.

Per il momento, non c'è stato un segnale preciso che andasse in una delle due direzioni, ma un indizio potrebbe essere apparso durante la premiere della stagione 10, andata in onda lunedì.

Daryl, infatti, sembra sforzarsi di stringere un legame sempre più forte con Connie, che è il primo personaggio sordo della serie zombie. Si nota così che le sue abilità nella pratica della lingua dei segni sono migliorate, anche perché porta in tasca proprio un opuscolo su questo linguaggio.

Solo il tempo, ovviamente, dirà se davvero Daryl è interessato a Connie per qualcosa che non sia una semplice amicizia. Cercare di comunicare in modo più profondo, infatti, potrebbe anche essere semplicemente un gesto amichevole e senza secondi fini.

Norman Reedus, da parte sua, si è detto preoccupato per una eventuale svolta romantica del suo personaggio. "In The Walking Dead, non appena succede qualcosa di buono, le cose iniziano a peggiorare" ha dichiarato a Entertainment Weekly. "Non voglio essere troppo felice, potrei farmi davvero molto male."

Per quanto riguarda il rapporto tra il suo personaggio e le due donne, Reedus ha aggiunto: "Credo che sia fantastico vedere Daryl che cerca di imparare cose nuove e di comunicare. Entrambi i personaggi potrebbero sicuramente aiutarci. Ed entrambe le attrici sono così brave". Ha poi raccontato che a volte sul set, utilizzando la lingua dei segni, gli è scappata... qualche parolaccia, non essendo pienamente padrone dei gesti. "Qualche volta ho incasinato le cose e ho detto qua e là una parolaccia per sbaglio, mi dicevano: No!, e io: Cosa ho fatto?"

La premiere di The Walking Dead 10 ha stabilito un record negativo, mentre il secondo episodio è atteso per domenica.