The Walking Dead 10: nuova foto con Eugene, ecco quando andrà in onda

Amata o odiata, è innegabile che la serie televisiva The Walking Dead sia una delle più longeve degli ultimi anni. E' arrivata a quota dieci stagioni ed ha anche sfornato ben due spin-off televisivi.

Dopo avervi mostrato il primo scatto con Michonne, oggi tocca ad una nuova foto ufficiale che ritrae il personaggio di Eugene (Josh McDermitt). Non solo Eugene potrebbe avere un ruolo molto più importante ma avrà anche contatti con la misteriosa voce femminile con cui sono entrati i contatto nel finale di stagione precedente via radio.

"Sarà parte dello show" spiega la showrunner Angela Kang "E' parte del mistero dello show [chi sia quella voce, nb.] e sarà divertente vedere cosa accadrà. Ma non posso sbilanciarmi troppo a riguardo. Eugene, sicuramente, ha un ruolo fondamentale in questa storia".

Certo è che i fan dovranno attendere un pochino prima di scoprire tutti i misteri di questa decima stagione di The Walking Dead. Questa stagione che, per la showrunner, esplorerà le condizioni mentali dei protagonisti, debutterà su AMC il prossimo 6 ottobre e, se FOX Italia seguirà quanto accaduto in questi anni, da noi dovrebbe andare in onda il giorno successivo, dunque il 7 ottobre.