The Walking Dead 10, nuove immagini ufficiali degli episodi speciali della serie AMC

A venti giorni dalla messa in onda di "Home Sweet Home", primo dei sei episodi aggiuntivi della decima stagione di The Walking Dead, AMC ha diffuso online diverse immagini ufficiali delle puntate speciali che chiuderanno l'arco narrativo della penultima stagione dello show a base di zombie dell'emittente americana.

I protagonisti delle immagini sono principalmente Daryl Dixon (Norman Reedus), Maggie Green (Lauren Cohan), invece non ce nessuno scatto dedicato a Negan (Jeffrey Dean Morgan), di cui ricordiamo verranno affrontate le origini nel sesto episodio, "Here's Negan", che andrà in onda il 4 aprile 2021.



Per la produzione degli episodi bonus di The Walking Dead 10, AMC Studios ha effettuato test su attori e troupe tre volte alla settimana, facendo indossare agli stuntman la mascherina e limitando l'uso delle comparse. "Fondamentalmente è stato un processo lungo mesi per rendere tutto funzionante e sicuro" ha raccontato a ottobre la showrunner Angela Kang. "C'è anche un ex specialista militare in malattie infettive che è il nostro supervisore per la salute e la sicurezza. C'è un'abbondanza di cautela in ogni modo."

Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata al video di Chandler Riggs dopo l'operazione chirurgica e al trailer ufficiale degli episodi aggiuntivi di The Walking Dead 10.



