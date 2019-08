The Walking Dead 10: ecco le nuove immagini ufficiali dedicate ai protagonisti

Dopo il trailer ufficiale mostrato in occasione del Comic-Con, la decima stagione di The Walking Dead torna a mostrarsi (via Collider) con una serie di immagini ufficiali dedicate ai personaggi principali tra cui spiccano Daryl (Norman Reedus) e Michonne (Danai Gurira).

La galleria - che come sempre potete visionare comodamente in calce alla notizia - offre anche un nuovo sguardo al ritorno di altri comprimari quali Negan (Jeffrey Dean Morgan), Carol (Melissa McBride), Father Gabriel (Seth Gilliam), Aaron (Ross Marquand) ed Ezekiel (Khary Payton).

L'attesa nuova stagione dello show darà ampio spazio a Michonne, visto l'addio già confermato della sua interprete Danai Gurira: la sua uscita di scena segue quella di Andrew Lincoln (Rick Grimes) e Lauren Cohan (Maggie Greene) avvenuta durante la scorsa stagione, lasciando così a Daryl il ruolo di principale protagonista.

Tra i personaggi più attesi dei nuovi episodi rientra sicuramente anche Alpha, la leader dei Sussurratori interpretata da Samantha Morton. I Sussurratori (in originale Whisperers) sono un gruppo di persone ostili che si travestono da zombie per colpire a sorpresa gli accampamenti degli altri sopravvissuti. La nuova stagione esplorerà la backstory di Alpha e Beta.

The Walking Dead 10 tornerà in onda su AMC a partire dal prossimo 6 ottobre