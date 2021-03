The Walking Dead 10, il nuovo episodio svela le origini del cane di Daryl

Il secondo degli episodi aggiuntivi della stagione 10 di The Walking Dead, intitolato Find Me e andato in onda lo scorso weekend, ha mostrato Daryl alla ricerca di Rick Grimes. Oltre ad aver appreso alcuni aspetti del passato del personaggio di Norman Reedus, il pubblico ha scoperto qualcosa in più su Dog, il suo cane, apparso già nella stagione 9.

Come era stato già anticipato da alcune settimane, Find Me ripercorre gli anni dopo la scomparsa di Rick dal punto di vista di Daryl. In un flashback lo vediamo imbattersi in un cucciolo, mentre un anno dopo seguendo Dog arriva a una capanna dove incontra una donna, interpretata da Lynn Collins.

"Non sono in cerca di guai" dice alla donna che gli punta un fucile contro. "Il tuo cane mi ha trovato". Sei mesi dopo questo incontro, Daryl ritrova Dog, e stavolta la donna gli dice che al suo cane lui piace.

"Visto che non vuoi dirmi il tuo nome, mi dici almeno il suo?" chiede.

"Dog" risponde la donna.

"Davvero? Così, Dog e basta? Beh, almeno non dimenticherai quello che è."

Dopo altri otto mesi, la donna rivelerà finalmente a Daryl il suo nome, Leah, e a poco a poco scopriremo la sua storia: suo figlio, Matthew, è stato ucciso dai Camminatori, e Dog è nato proprio il giorno della sua morte. Da allora, la donna si è rifugiata nel bosco e non ha più visto anima viva, fino all'incontro con Daryl.

Per altri approfondimenti su The Walking Dead, vi spieghiamo chi sono i Mietitori, i nuovi villain introdotti nella serie.