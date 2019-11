The Walking Dead 10: un nuovo gruppo di sopravvissuti in arrivo nel sesto episodio?

La decima stagione di The Walking Dead si avvia verso gli ultimi episodi. Nel video anteprima del sesto, intitolato Bonds, il personaggio di Eugene entra probabilmente in contatto con una nuova comunità la cui presenza era stata indirettamente svelata durante la passata stagione.

Gli appassionati della serie ideata da Robert Kirkman e Frank Darabont forse si ricorderanno del precedente finale di stagione quando la comunità di Hiltop si mise in contatto con un gruppo di altri sopravvissuti grazie a una radio costruita da Eugene (Josh McDermitt).

Questo segmento di trama sembra ricollegarsi alla nuova stagione, quando nell'anteprima di Bonds una voce femminile pronuncia la parola 'Hello?' che lascia sorpreso Eugene. Quest'ultimo, infatti, è dal quarto episodio che è diventato una presenza stabile a Hiltop. Quello che lascia presupporre alla presenza di una nuova comunità, oltre al già citato dettaglio della nona stagione, è la versione cartacea originale di The Walking Dead, dove si viene a conoscenza dell'identità della persona che è entrata in contatto con Eugene: si chiama Stephanie e appartiene alla comunità del Commonwealth, composta da più di cinquantamila sopravvissuti e la cui sede operativo è situata in Ohio.

Bonds sarà trasmesso negli Stati Uniti il prossio 10 novembre all'interno del network AMC. In Italia, come di consueto, l'episodio arriverà il giorno successivo. Se siete interessati potete visionare un video sul quinto episodio di The Walking Dead che sarà presente oggi all'interno del canale satellitare Fox, mentre potete leggere la nostra recensione del quarto episodio in cui è presente un particolare omaggio a Michonne ed Ezekiel.