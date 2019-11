C'è tensione a Oceanside nel nuovo promo di The Walking Dead 10

AMC ha diffuso in rete la consueta preview dell'episodio di The Walking Dead in arrivo la settimana prossima, anticipando dunque cosa ci aspetta dal finale di metà stagione.

"Un litigio causa delle tensioni all'interno di Oceanside mentre il popolo di Alexandria è impegnato in una missione ad alto rischio" recita la sinossi ufficiale di 'The Word Before', l'episodio di The Walking Dead che andrà in onda su Fox lunedì 25 novembre e di cui potete vedere il promo in calce alla notizia.

Nell'episodio 10x04, 'Ascolta', Michonne (Danai Gurira) e la figlia Judith (Cailey Fleming) erano dirette ad Oceanside, dove faremo la conoscenza della new entry Virgil (Kevin Carroll). Con Michonne impegnata a gestire la situazione di Oceanside, Carol (Melissa McBride) e Daryl (Norma Reedus) devono ora affrontare altri importanti problemi: Lydia (Cassidy McClincy), figlia della leader dei Sussurratori, è scomparsa e ora Alexandria è esposta all'assalto di Alpha e dei suoi.

Dopo la puntata di lunedì prossimo, la serie targata AMC andrà in pausa per poi riprendere con la seconda parte nei primi mesi del 2020. Cosa vi aspettate dal finale di metà stagione? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, in caso ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x06.