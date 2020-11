The Walking Dead 10: perché Greg Nicotero non dirigerà nessuno degli episodi bonus?

The Walking Dead compie 10 anni e se la serie è arrivata a ricevere così tanto successo un po' di merito va anche a Greg Nicotero, grazie alle sue qualità di regista, produttore e truccatore. Purtroppo però non si è potuto unire al resto della ciurma sul set delle nuove puntate bonus previste per il 2021.

"Angela Kang mi aveva chiamato per chiedermi se volessi dirigere ma purtroppo, a causa del periodo in cui la pandemia ha costretto tutti a chiudere, dovevo iniziare le riprese di Creepshow, avevamo preparato i primi due episodi. All'inizio pensai: 'Beh, posso girare Creepshow e poi precipitarmi a fare The Walking Dead', ma poi ho pensato 'Sarebbe assurdo, ci morirei'. Fino a gennaio sono immerso fino al collo in Creepshow", ha rivelato il regista a Rotten Tomatoes.

Purtroppo non ha potuto accontentare la showrunner, che ha dovuto ripiegare su qualcun altro. In effetti la produzione di Creepshow deve richiedere non poco impegno, soprattutto ora che la folle serie horror sembra essere decollata, tanto da essersi già guadagnata il rinnovo per la terza stagione.

Nicotero è comunque riuscito a chiudere la decima stagione con l'ultima puntata, A Certain Doom, andata in onda ad ottobre 2020 dopo mesi di attesa. A questo punto ci aspettiamo di ritrovarlo dietro la macchina da presa direttamente per l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead.