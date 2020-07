The Walking Dead 10: il personaggio mascherato? Molto spaventoso, per una star della serie

Sebbene il ritorno di personaggi storici di The Walking Dead faccia sempre piacere, i fan vorrebbero sapere qualcosa in più anche sulle new entry, e in particolare sul misterioso personaggio mascherato apparso durante la decima stagione.

Aaron e Alden si imbattono in lui dopo essere sfuggiti da un'orda di zombie capitanata dal vendicativo Beta, ma l'ultimo episodio andato in onda ci ha concesso di dare solo una breve occhiata alla sua maschera e al suo aspetto da ninja. Durante il Comic-Con di San Diego, l'interprete di Aaron (Ross Marquand) ha detto la sua sul nuovo combattente:

"Secondo me è stata un'introduzione grandiosa per un personaggio, al pari di quanto accaduto nella stagione 3 con Michonne , quando finalmente la vediamo entrare in scena. È stato davvero emozionante vedere il quadro completo. Un reveal molto emozionante e spaventoso al tempo stesso, perché sembra che sia appena uscito da un film horror".

Ovviamente sono molte le teorie che riguardano il ninja incappucciato: c'è chi ipotizza che si tratti del figlio di Morgan e chi invece attinge dai fumetti e ricollega il personaggio ad una donna appartenente ad una storyline sul fratello di Rick Grimes, anche se Marquand si riferisce a lui usando il maschile.

Con un po' di fortuna potremo scoprire la verità nelle ultime puntate di The Walking Dead 10 annunciate a sorpresa.