The Walking Dead 10: la premiere mostrerà un nuovo personaggio

Si avvicina la data per il debutto dell'attesa decima stagione di The Walking Dead, la serie a tema zombie che questa volta sembra preannunciare qualcosa di totalmente nuovo. Tra le novità, che saranno presenti già dal primo episodio, spicca la presenza di un nuovo personaggio, , interpretato dall'attrice Alex Sgamati.

Continuano a emergere altri tasselli che vanno a comporre la variegata struttura di questa imminente stagione. Dopo la massiccia presenza dei Sussurratori nel teaser e alla pubblicazione online delle sinossi di The Walking Dead, ecco disponibili altre informazioni relative ai personaggi. Il personaggio interpretato da Sgamati sarà presente fin dalla premiere, anche se non sono stati resi pubblici dettagli sulla sua caratterizzazione.

Osservando l'immagine risulta difficile trarre una qualunque conclusione, ma la conferma del ritorno di Oceanside in The Walking Dead, unito al look del personaggio, potrebbe far pensare a una sua appartenenza alla comunità che abbiamo visto apparire per l'ultima volta durante il terzo episodio della nona stagione.

Questa è invece la sinossi della decima stagione "La storia di The Walking Dead è iniziata dieci anni fa con un uomo alla ricerca della propria famiglia. Una famiglia che è aumentata nel tempo, fino a diventare una comunità. Hanno combattuto e sono sopravvissuti, dando l'opportunità ad una nuova generazione di crescere. Ma ci sono ancora altre storie da raccontare. Adesso è primavera, qualche mese dopo la fine della nona stagione, dopo che il gruppo di sopravvissuti ha sconfinato nel territorio dei Whisperer durante l'inverno. La comunità sta ancora cercando di riprendersi dopo il gesto di Alpha, ed è costretta a rispettare i confini che gli sono stati imposti, mentre si preparano ad una battaglia che sembra ormai inevitabile".

La nuova stagione di The Walking Dead sarà disponibile dal prossimo 6 ottobre all'interno del network televisivo AMC, mentre non si hanno ancora notizie ufficiali sulla distribuzione in Italia.