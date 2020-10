The Walking Dead 10, ecco i primi dettagli sulla trama degli episodi 'bonus'

La showrunner Angela Kang e la star Norman Reedus, hanno svelato i primi dettagli sui sei episodi 'bonus' della stagione 10 di The Walking Dead all'indomani della Guerra dei Sussurri che ha concluso gli episodi regolari lo scorso week-end. Si tratta di sei episodi su scala ridotta, progettati per essere girati in sicurezza durante la pandemia.

"Dirò che sono davvero come delle immersioni profonde nei personaggi; è stato davvero divertente lavorare su di loro in modo creativo, anche se davvero è una sfida, ma penso che sia una sfida rinvigorente per le persone" ha spiegato Angela Kang durante un'intervista a Deadline.

Riguardo al cast, Kang ha confessato:"Sembrava reagire bene agli script e ci siamo divertiti a scriverli".



Una precisazione tuttavia sembra doverosa:"Non hanno la portata e le dimensioni tipiche di quello che sarebbe un finale gigantesco con centinaia di extra di quando arrivi alla fine, ma penso che potremo raccontare una storia davvero, davvero interessante che penso i fan adoreranno davvero" ha concluso.

"Vedremo le dinamiche tra Maggie e Negan, vedremo molte storie legate a Daryl e Carol e dove sono state le persone in passato, il che, penso, dovrebbe essere soddisfacente per i fan che si sono interrogati sui momenti X, Y, Z".

Norman Reedus ha aggiunto:"Dopo una battaglia così epica alla fine di questa stagione penso ci sia bisogno di un po' di respiro. Penso che le persone abbiano bisogno di dare un'occhiata intorno a loro e penso che sia quello che sta succedendo ora".



