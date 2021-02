The Walking Dead 10, tutto sui prossimi episodi bonus: a quali personaggi saranno dedicati

La decima stagione di The Walking Dead non è ancora finita. Infatti, mentre il finale di stagione è già andata in onda, la decima stagione riceverà altri sei episodi bonus dedicati ad alcuni personaggi.

Questi episodi spiegheranno probabilmente le lacune della storia principale e riempiranno anche parti della trama che portano alla stagione 11. La showrunner Angela Kang ha dichiarato che produrli è stata davvero una grande sfida creativa viste le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 che ha vietato scene ricche di personaggi e, in particolare, zombie. In calce all'articolo potete osservare anche alcune immagini ufficiali.

Ma chi vedremo in questi sei episodi bonus? Maggie, Daryl e Carol, Aaron e Negan sono alcuni dei personaggi e quindi i fan potranno stare tranquilli che non dovranno aspettare troppo tempo per vedere Negan e Daryl prima della stagione 11. Kang ha anche dichiarato che gli spettatori impareranno tanto sulle avventure di Maggie oltre a piccole chicche dedicate agli altri personaggi.

Tra le mancanze, però, va segnalata quella di Connie (Lauren Ridloff) che era scomparsa nella stagione 10, episodio nove, ma poi è ricomparsa sul finale della stagione. Purtroppo non sarà presente negli episodi extra, ma a detta di Kong riceverà un episodio speciale dedicato solo a lei in cui verranno mostrate tante novità.

"Questi sei episodi sono stati scritti in molti modi pensando alla producibilità nei tempi in cui ci troviamo", ha detto Scott Gimple, chief content officer dell'universo di The Walking Dead. "Sono stati concepiti come grandi storie e mettono in mostra sei dei migliori script che abbiamo mai fatto". Ricordiamo che questi episodi dovrebbero arrivare tra fine febbraio e aprile di quest'anno.

Il network ospita anche la docu-serie Ride With Norman Reedus oltre che The Walking Dead e in futuro lo spin-off dedicato a Daryl e Carol. Se non volete mancare gli appuntamenti con l'universo The Walking Dead date un'occhiata al calendario delle uscite e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensare di questi episodi speciali.