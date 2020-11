The Walking Dead 10, i protagonisti tornano in azione nel trailer degli episodi bonus

AMC ha diffuso in rete un breve trailer dedicato ai sei nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead in arrivo su Fox nel 2021.

Andato in onda durante il finale di metà stagione di Fear the Walking Dead 6, il filmato offre un nuovo sguardo al ritorno dei personaggi di Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, e Lauren Cohan e vede anche la presenza della nuova guest star Elijah (Okea Eme-Akwari), il combattente mascherato che viaggia insieme al gruppo di Maggie; Troviamo inoltre la sopravvissuta Mays (Robert Patrick); la new entry Lucille (Hilarie Burton Morgan), moglie di Negan (Morgan); e Hershel Rhee, il figlio di 8 anni di Maggie e Glenn (Steven Yeun).

In questi nuovi episodi, ritroveremo i nostri sopravvissuti mentre cercano di riprendersi dopo il duro scontro contro i Sussurratori. Gli anni di lotta fanno riaffiorare alcune traumi del passato, mettendo a nudo i loro lati più vulnerabili. Mentre riflettono sul futuro dell'umanità, della loro comunità e delle loro stessa salute mentale, i sopravvissuti dovranno trovare la forza interiore per preservare le loro vite e mantenere il gruppo intatto.

Fox trasmetterà le puntate in Italia a partire dal prossimo 1° marzo. Qui potete trovare la nostra recensione del finale di The Walking Dead. Intanto, Jeffrey Dean Morgan ha aperto ad uno spin-off su Negan.