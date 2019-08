The Walking Dead 10: pubblicate le prime immagini di Coco

La futura decima stagione di The Walking Dead potrà contare sulla presenza di Coco, la figlia di Rosita e Siddiq. Il network AMC ha reso pubbliche le prime immagine che la ritraggono insieme all'attrice Christian Serratos e al personaggio di Eugene (Josh McDermitt).

La piccola new entry all'interno della famiglia televisiva di The Walking Dead sarà circondata anche dall'effetto di Padre Gabriel (Seth Gilliam) che insieme a Eugene darà una mano ai due novelli genitori per la crescita della bambina.

All'interno della prima foto pubblicata da AMC si può notare Rosita impegnata con la cura dell'igiene dell'infante, mentre Eugene osserva la scena chiudendosi il naso e non particolarmente a suo agio. Nella seconda foto, invece, lo stesso Eugene questa volta si prende cura della bambina in modo affettuoso.

A proposito della scelta relativa al nome del personaggio, precedentemente la showrunner Angela Kang aveva spiegata i motivi che hanno portato a questa scelta:

"Quando stavamo decidendo il nome del bambino per lo show, ho chiamato Christian, che interpreta Rosita, e le ho detto 'Hey, come pensi che Rosita chiamerebbe sua figlia? sarei curiosa di saperlo'. Lei mi ha detto che nella sua famiglia diverse donne sono state chiamate Socorro, abbreviato poi in Coco".

La prossima stagione della celebre horror sarà ambientata alcuni mesi dopo gli eventi mostrati nella nona, e dalle parole di Samantha Morton su The Walking Dead è molto probabile che sarà analizzato un aspetto importante che riguarda i Sussurratori e il loro leader Alpha.