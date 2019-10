The Walking Dead 10: sono stati pubblicati i primi minuti della première

Fresco di cinque nomination ai People's Choice Awards, The Walking Dead sta per tornare con la decima stagione, che sarà trasmessa su AMC (in Italia su FOX). Per l'occasione, l'emittente americana ha pubblicato i minuti iniziali della première.

Nel video, che potete vedere seguendo il link della fonte in calce all'articolo, vediamo apparire Daryl (Norman Reedus), Michonne (Danai Gurira) e il loro gruppo avanzare lungo una spiaggia, disposti in assetto da guerra. Lo scontro con i Sussurratori, infatti, sembra inevitabile, soprattutto dopo che hanno imposto dei nuovi confini e minacciato conseguenze terribili per chiunque osi entrare nel loro territorio.

Il manipolo di umani dà il proprio sfoggio di abilità bellica nei primi minuti della nuova stagione di TWD, in quella che sembra essere un'esercitazione in vista di battaglie più impegnative, anche se la showrunner Angela Kang ha spiegato che sarà uno scontro differente rispetto a quello contro i Salvatori e dunque andrà valutata l'efficacia di questo approccio.



In questa stagione, inoltre, i fan dovranno salutare Michonne, che uscirà di scena e mancherà un po' a tutti, compreso Norman Reedus. L'attore, veterano della serie post-apocalittica, ha raccontato che il nuovo arco narrativo sarà paranoide e claustrofobico.



I nuovi episodi di The Walking Dead andranno in onda a partire dal 6 ottobre. In Italia sarà possibile seguire la serie in diretta e in lingua originale su Fox alle 3.30 della notte fra domenica e lunedì 7 ottobre. La sera, invece, sarà disponibile l'episodio doppiato in italiano, alle 22.25.