The Walking Dead 10: il titolo della puntata finale indica la morte di un personaggio?

Secondo quanto riportato dalla showrunner Angela Kang, si tratterà di un finale epico con cliffhanger ma già il titolo fa tremare i fan, anche perché contiene un ovvio riferimento ai fumetti di The Walking Dead di Kirkman.

A Certain Doom sarà il sedicesimo e ultimo episodio della decima stagione. Ad averlo scritto, in collaborazione con la showrunner, è stato Corey Reed, già autore della puntata in cui muore Siddiq intitolata Open your eyes. E già non è un buon segno. Il titolo riprende però anche quello del ventottesimo volume del fumetto da cui è tratta la serie. Sebbene gli sceneggiatori abbiano più volte deviato dal sentiero già tracciato da Kirkman, c'è da dire che un riferimento del genere non può essere casuale. Seguono ovviamente spoiler sul fumetto.

Nel volume in questione la storia si concentrava sulle conseguenze della guerra con i Sussurratori, in seguito alla morte di Alpha. Per vendicarla, il suo fedele alleato Beta inviava un'orda di non morti contro Alexandria, finendo per impensierire non poco Rick Grimes, che decideva di inviare in avanscoperta Andrea, Michonne, Eugene, Siddiq, Jesus, Magna, Yumiko, Heath e Dwight per cercare di contenere l'orda. Il gruppo veniva però sopraffatto e a pagarne le spese era Eugene, disarcionato da cavallo e facile preda degli zombie. A salvargli la vita arrivava allora Andrea (che nella serie è invece scomparsa da un bel pezzo). Pur riuscendo a trarlo in salvo si accorgeva in seguito di essere stata morsa in maniera letale da un non morto.

Nei fumetti Andrea è la compagna di Rick, ma nella serie entrambi i personaggi non fanno più parte del gruppo di protagonisti. Dato che dal titolo si intuisce la volontà di creare però un parallelismo, è probabile che gli sceneggiatori abbiano voluto affidare a qualcun altro il ruolo di Andrea, e in molti pensano che si tratti proprio di Rosita, un personaggio strettamente legato ad Eugene, che non ci penserebbe due volte a salvargli la vita. Eugene stesso è stato innamorato di Rosita, che però lo considera soltanto un amico. Vista anche l'insistenza posta sulla loro relazione nel corso della decima stagione, non sarebbe così assurdo aspettarsi qualcosa del genere. Con un audace ribaltamento di ruoli potrebbe anche essere Eugene a salvare la vita alla neo mamma, e a dimostrare di possedere un valore che è stato più volte nascosto dietro ad un'ostentata codardia nel corso delle varie stagioni di TWD.

Non ci resta che attendere il ritorno della serie, previsto per il 23 febbraio. Intanto una nuova clip ci mostra un confronto tra Daryl e Carol.