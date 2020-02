The Walking Dead 10: una puntata si intitolerà Look at the Flowers e i fan si preoccupano

Mentre AMC lancia indizi sulla presenza di una nuova love story in TWD, arrivano potenziali brutte notizie per i fan di Carol. La quattordicesima puntata si intitolerà "Look at the Flowers", e chi segue The Walking Dead da tanto tempo sa bene cosa significhi questa espressione.

La pagina Twitter @TWalkingDWorld ha fatto riferimento al titolo apparso su Sky, piattaforma che si occupa di distribuire la serie in Europa. Dovrebbe trattarsi di una sorta di leak, dato che AMC non aveva ancora ufficializzato tutti i titoli delle nuove puntate. Fatto sta che quel Look at the Flowers ha messo in allerta più di qualche spettatore.

In una puntata della quarta stagione (intitolata The Groove) Carol si ritrovava a far da "baby sitter", insieme a Tyreese, a Judith e alle sorelle Mika e Lizzie Samuels. Lizzie sviluppava una inquietante fascinazione per gli zombie: li considerava come degli amici e, con questo presupposto, finì per uccidere la sorellina, con la convinzione che si sarebbe poi trasformata. A quel punto Carol prese la difficile decisione di uccidere la bambina, diventata un pericolo per tutti. Nel farlo, disse a Lizzie di guardare i fiori, per poi spararle alla testa. Un evento così traumatico ebbe un grande impatto sul web, che si impegnò a controbilanciare il tutto creando una serie infinita di spassosi meme con protagonista Carol.

Secondo alcuni spettatori il titolo della nuova puntata potrebbe far riferimento al fatto che Carol si ritroverà nella stessa situazione. Oppure è possibile che riviva la storia e la racconti a qualcuno, forse a Judith (che al tempo era solo una neonata). Altri ipotizzano che si tratti di una puntata sulla morte di Carol, magari dopo essere stata morsa da un non morto. C'è da dire che al momento la donna è colpevole di aver attirato il gruppo nella trappola di Alpha. Che si tratti dell'episodio in cui Carol troverà la sua redenzione e la sua vendetta per la morte del figlio? Insomma, le ipotesi si sprecano, ma in effetti farebbe piacere se la frase per intero fosse "Look at the flowers, Alpha!"

Non resta che aspettare la fine di marzo, periodo in cui dovrebbe uscire l'episodio, e nel frattempo goderci la terrificante seconda parte di TWD 10.