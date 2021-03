The Walking Dead 10: muore qualcuno negli episodi bonus della serie?

A breve andrà in onda la prima delle nuove puntate della serie prodotta da AMC, oltre al nostro recap di The Walking Dead 10, parliamo dei personaggi che sono più in pericolo di vita a causa dei numerosi rischi del mondo ideato da Robert Kirkman.

Come sapete, i sei episodi inediti ci mostreranno quali sono le conseguenze della guerra tra i protagonisti e il gruppo dei Whisperer, comandato da Alpha. Tra i personaggi rimasti possiamo dire con certezza che Daryl, Maggie e Negan sopravviveranno alle vicende dello show, mentre la stessa cosa non si può dire per Kelly e gli altri membri del gruppo di Maggie, come per esempio Cole ed Elijah. In particolare gli ultimi due potrebbero cadere di fronte alla minaccia sconosciuta che sta seguendo i sopravvissuti.

Secondo molti invece, il personaggio con il volto di Angel Theory sarà presente anche nei prossimi episodi, soprattutto dopo la scoperta che Connie non è morta dopo il crollo della grotta in cui si trovava. In America la prima delle puntate inedite è già andata in onda, mentre in Italia sarà disponibile a partire da stasera, lunedì primo marzo. In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, vi segnaliamo questa intervista alla showrunner di The Walking Dead.