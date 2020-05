The Walking Dead 10, ecco quando potrebbe andare in onda il finale di stagione

L'emittente televisiva AMC ha deciso di parlare ancora dell'atteso finale di The Walking Dead 10, rimandato a causa della sospensione dei lavori per effetto dell'attuale quarantena. Scopriamo quali sono i piani del canale televisivo.

Dopo le dichiarazioni di Greg Nicotero, che aveva svelato agli appassionati dei fumetti di Robert Kirkman l'avanzato stato dei lavori della puntata che avrebbe concluso la decima stagione, erano in molti a sperare di poter vedere l'episodio nel corso della prossima estate. I piani di AMC però prevedevano di mandarla in onda insieme alla premiere di "World Beyond", entrambe trasmesse lo scorso 12 aprile. Con il rinvio in autunno del nuovo spin-off di The Walking Dead, sembra molto probabile che anche il finale della decima stagione sarà spostato alla stessa data, introducendo così la nuova storia ideata da Scott Gimple.

Non sappiamo ancora quali potrebbero essere i collegamenti tra le due serie, ma siamo sicuri che i fan apprezzeranno molto questa nuova possibilità di vedere una parte mai esplorata del mondo post apocalittico nato dalla mente di Robert Kirkman. Nell'attesa di scoprire come si concluderà la lotta tra i protagonisti e il gruppo guidato da Beta vi lasciamo con questa classifica delle morti più sconvolgenti di The Walking Dead.