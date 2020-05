The Walking Dead 10, quando andrà in onda il finale di stagione?

Previsto inizialmente per lo scorso 12 aprile, il finale di stagione di The Walking Dead 10 è stato rinviato a data da definirsi a causa della pandemia, che ha impedito al team di Angela Kang di completare i lavori di post-produzione.

Stando a quanto rivelato da Greg Nicotero, veterano della serie AMC che ha diretto in prima persona anche l'episodio in questione, per la messa a punto dell'episodio mancano circa due settimane di lavoro.

Una volta che la crew terminerà finalmente gli ultimi ritocchi, però, tutto dipenderà dalle scelte di programmazione di AMC, che potrebbe voler attendere il prossimo autunno per mandare in onda la puntata. Jeffrey Dean Morgan, per esempio, ha parlato di una possibile attesa di 4 o 5 mesi.

Intanto, l'interprete di Negan ha anticipato alcune dinamiche relative alla puntata (via Comicbook.com): "Ovviamente le cose precipiteranno per Beta e il suo personaggio. Ci dovrà essere una sorta di risoluzione. Qualunque cosa ci aspetti per la prossima stagione, non mi sbilancerò. Ma sappiamo che sta arrivando per spazzare via tutti con la sua orda di zombie, perciò speriamo di vedere una risoluzione ad un certo punto. Ci deve essere una sorta di battaglia."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x15 e al nostro speciale sulle peggiori decisioni di Rick Grimes.