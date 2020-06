The Walking Dead 10, quando andrà in onda il finale di stagione? Scopriamolo insieme

Il finale di stagione di The Walking Dead, la cui produzione era stata interrotta a causa del lockdown imposto per il coronavirus, potrebbe a breve essere completato. Stando alle ultime notizie infatti sarà possibile tornare a girare in California e così potremo conoscere il destino di Daryl, Negan e degli altri sopravvissuti.

Poiché lo stato ha dato il via libera alle riprese a partire dal 12 giugno, sappiamo che le produzioni potranno riprendere una volta che i rappresentanti sindacali sottoscriveranno nuovi protocolli di sicurezza. L'approvazione finale di tali piani potrebbe durare dalle quattro alle sei settimane.

Per quanto sappiamo, mancava ben poco per la conclusione dello show. In un'intervista Angela Kang aveva detto: "Eravamo molto vicini alla conclusione [dell'episodio] 16. Generalmente consegniamo gli episodi per una resa di grande impatto circa due settimane prima della messa in onda".

La showrunner aveva un complesso lavoro sonoro che di solito facciamo sul palco della Warner Bros, ed è necessaria una particolare attrezzatura di miscelazione molto complicata che non puoi semplicemente spostare nella casa di qualcuno durante la notte. E più persone ci lavorano".

Ora che tutto sembra essere più o meno tornato alla normalità, dovremo comunque aspettare qualche settimana prima di vedere l'ultimo episodio. La serie non andrà in onda prima di luglio. Alcuni ipotizzano come data il 12 luglio, precisamente tre mesi dopo la data originariamente prevista. Altri invece pensano che il season finale dello show potrebbe essere presentato durante il Comic-Con di San Diego, dal 22 al 26 luglio, che quest'anno si terrà come evento virtuale gratuito.

Nicotero ha promesso un finale strabiliante per The Walking Dead 10 in vista della Stagione 11. Non è chiaro nemmeno quando le riprese della nuova stagione potrebbero iniziare, sappiamo solo fin qui che la premiere è prevista ad ottobre 2020. Non ci resta che attendere dunque.