The Walking Dead 10, quando usciranno gli episodi bonus in TV?

I fan di The Walking Dead possono di certo essere soddisfatti dal futuro: nonostante l'undicesima stagione di The Walking Dead sarà l'ultima della serie, diversi progetti paralleli sono in cantiere, come un possibile spin-off di The Walking Dead incentrato su Daryl e Carol. Inoltre, le buone notizie non finiscono qui.

Come molti sapranno, infatti, la decima stagione di The Walking Dead avrà ben 6 episodi bonus, che uniranno il decimo ciclo di episodi all'undicesimo, che segnerà la conclusione della serie principale. Con la produzione degli episodi bonus di The Walking Dead 10 iniziata da poco, la domanda che si pongono molti fan è: quando potremo assistere a questi nuovi episodi?

Cerchiamo di fare ordine. La decima stagione di TWD si è "conclusa" con il sedicesimo episodio, Una morte certa, uscito il 5 ottobre 2020. L'episodio ha visto la fine del personaggio di Beta, sconfitto da Daryl (Norman Reedus) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), e divorato dagli zombie, dopo essere stato "smascherato". Ora cosa ci prospetta il futuro? Considerando che la produzione della stagione 1 è stata momentaneamente bloccata a causa della pandemia globale di COVID-19, gli autori della serie hanno già avuto modo di dichiarare che gli episodi rimanenti della decima stagione permetteranno di esplorare di più la psicologia di alcuni personaggi e fare degli esperimenti riguardo a come portare avanti le storie dei sopravvissuti.

È già stato annunciato, per esempio, che gli episodi bonus ci porteranno a esplorare le dinamiche del duo formato dalla rientrante Maggie (Lauren Cohan) e Negan, oltre che ad alcuni approfondimenti legati a Daryl e Carol (Melissa McBride). Inoltre, sarà esplorato anche il passato di diversi personaggi.

Per quanto riguarda la data d'uscita degli episodi bonus? La produzione è iniziata nel mese di ottobre 2020, e AMC non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale. Tuttavia, l'emittente ha rivelato che i suoi piani sono quelli di fare uscire gli episodi nel corso del periodo invernale del 2021, quindi, tra gennaio e marzo del prossimo anno. In tal caso, potremmo aspettarci la première per l'inizio dell'anno nuovo. Se non vi saranno ulteriori rallentamenti, infine, la stagione 11 verrà girata nel corso del prossimo anno.

E voi? Non vedete l'ora di assistere ai prossimi episodi di The Walking Dead?