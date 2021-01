The Walking Dead 10, quando usciranno i nuovi episodi? Il calendario delle puntate

I fan di The Walking Dead sono curiosissimi di scoprire cosa accadrà nei sei episodi extra della stagione 10, prima di salutare per sempre zombie e sopravvissuti nel corso di quella che sarà la stagione conclusiva della serie AMC.

A quanto pare non ci sarà ancora molto da attendere, infatti il prossimo 28 febbraio verrà mandato in onda l'episodio "Home Sweet Home" che finalmente riunirà Maggie e Negan per la prima volta dal loro intenso confronto nella stagione 9.

"Si tratta di full immersion nei personaggi ... Non hanno la portata dei tipici episodi e non ci sono troppe apparizioni diversificate, ma penso che arriveremo a raccontare una storia davvero, davvero interessante che i fan adoreranno davvero", ha spiegato la showrunner Angela Kang rivelando che questa scelta è stata dettata soprattutto dalle difficoltà dovute alla pandemia di Covid-19. "Vedremo le dinamiche tra Maggie e Negan, vedremo molte storie legate a Daryl e Carol, e dove sono state le persone in passato, il che, penso, dovrebbe essere soddisfacente per i fan che si sono interrogati sui vari buchi di trama della serie".

Questi sei nuovi episodi di The Walking Dead 10 andranno in onda su AMC tra il 28 febbraio e il 4 aprile, terminando con l'episodio prequel dedicato a Negan. Tra le guest star annunciate c'è Robert Patrick nei panni del sopravvissuto Mays.