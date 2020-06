The Walking Dead 10: quando potrebbe uscire l'attesissimo finale di stagione

The Walking Dead 10 non si è ancora conclusa: la decima stagione della celebre serie con gli zombie è stata interrotta appena prima del finale di stagione a causa dell'emergenza coronavirus. Quando uscirà quindi l'ultimo episodio?

Originariamente previsto per il 12 aprile, il finale (intitolato A Certain Doom) è stato posticipato a data da destinarsi: di fatto, la season 10 è in pausa dopo la penultima puntata. Il produttore esecutivo Greg Nicotero aveva in precedenza rivelato che il team creativo era molto vicino alla conclusione dei lavori, ma poi tutto il mondo si è dovuto fermare a causa della pandemia. Secondo Greg Nicotero il finale di The Walking Dead 10 è fantastico, tra l'altro, il che fa venire ancora di più l'acquolina in bocca ai fan.

Il motivo per cui la puntata finale non ha ancora un'uscita confermata è da ricercarsi nella postproduzione, che avviene tre settimane prima della messa in onda. Ricordiamo che anche l'altro spin-off dell'universo di The Walking Dead, World Beyond, è stato rimandato. Anch'esso avrebbe dovuto debuttare ad aprile. Presumendo che il primo episodio dello show verrà trasmesso dopo il finale della serie madre, quindi, è possibile che l'ultima puntata di The Walking Dead 10 esca a ottobre 2020. Ad avvalorare questa teoria è il fatto che lo show post apocalittico di AMC spesso funge da apripista alle serie "minori" dell'emittente televisiva.

