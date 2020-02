The Walking Dead 10, il titolo dell'episodio 12 contiene un riferimento ai fumetti

Dopo il teaser della midseason premiere e i primi dettagli sulla puntata quattordici, per The Walking Dead sono arrivati online anche le sinossi degli episodi undici e dodici.

Le inserzioni sul sito web di Writers Guild of America West rivelano:

"Con i Whisperers che arrivano per Hilltop, le comunità devono decidere se fuggire o combattere", recita la sinossi per la puntata 11, intitolata "Stella del Mattino", e le parole sembrerebbero fare riferimento all'attacco a colpi di frecce infuocate e altre armi che i villain organizzano contro le comunità di Yumiko (Eleanor Matsuura) e dal re Ezekiel (Khary Payton), come mostrato nei trailer della midseason.

La sinossi per la puntata 12, intitolata "Quello Che Diventiamo", recita invece: "Michonne riporta Virgil sulla sua isola per trovare la sua famiglia; in cambio, lui le offre delle armi". L'episodio è sceneggiato da Vivian Tse, scrittrice dell'episodio della stagione 9 "Stradivarius" e co-autrice di "Scars", un episodio molto intimo incentrato sempre su Michonne. Il titolo tra l'altro è ispirato dal volume 10 della serie a fumetti creata da Robert Kirkman, che comprende i numeri da 55 a 60. In quella storia, Rick Grimes e la sua banda di sopravvissuti scortavano uno scienziato - Eugene Porter - verso Washington , DC, in missione per curare il misterioso virus che aveva causato l'epidemia globale.

Cosa pensate che riserverà la serie nei prossimi episodi? Discutiamone nei commenti.