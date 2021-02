The Walking Dead 10, Robert Patrick sarà la guest star di un episodio 'vecchio stile'

Andranno in onda dal 28 febbraio i sei episodi aggiuntivi della stagione 10 di The Walking Dead. Come è stato annunciato qualche tempo fa, una delle guest star sarà Robert Patrick (Terminator 2: Il giorno del giudizio), che sarà presente nell'episodio intitolato One More previsto per domenica 14 marzo.

In occasione dello speciale di anteprima dei nuovi episodi, la showrunner di The Walking Dead Angela Kang ha anticipato qualche dettaglio in più sull'episodio e sul personaggio di Robert Patrick, il solitario e rozzo Mays.

Nell'episodio, definito "una storia di sopravvivenza alla The Walking Dead vecchio stile", Mays incontrerà padre Gabriel (Seth Gilliam) e Aaron (Ross Marquand). Dopo aver notato il collare clericale di Gabriel, il personaggio interpretato da Robert Patrick inizia a provocarlo sulla sua fede, parlando della Bibbia come di carta igienica e chiedendo: "Chi stai cercando di convincere, padre? Me o te?"

"Questo è un episodio che amo davvero" ha continuato la showrunner e produttrice, che ha definito One More fondamentale per il proseguimento della trama. "È davvero un ritorno alle origini, molto classico, i nostri personaggi là fuori alla ricerca di cibo. Davvero basilare, ma questi personaggi entrano in una filosofia molto profonda su qual è lo stato del mondo, su quello in cui credono: le persone sono redimibili? Penso che sia padre Gabriel che Aaron abbiano intrapreso un viaggio interessante in termini di visione del mondo. Poi Robert Patrick, di cui sono una fan da sempre, interpreta questo ruolo e penso che la dinamica fra i tre sia qualcosa di veramente speciale che spero che al pubblico piacerà vedere."

Per altri approfondimenti sulla decima stagione di The Walking Dead, ecco come e quando vedere in Italia i nuovi episodi e a quali personaggi saranno dedicati.