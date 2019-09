The Walking Dead 10: Ross Marquand vorrebbe interpretare Moon Knight nel MCU

Ross Marquand fa parte del cast di The Walking Dead dalla quinta stagione, dove veste i panni di Aaron, ma ha un sogno nel cassetto, quello di interpretare Moon Knight, il personaggio Marvel che avrà una serie tutta sua su Disney+.

L'attore è un fan dei prodotti della Casa delle idee e ha già avuto modo di comparire nel MCU nel ruolo di Teschio Rosso in Infinity War ed Endgame. Marquand ha raccontato a Comicbook.com, parlando della sua esperienza di ragazzo che usava tutti i suoi risparmi per comprare i fumetti e che si divertiva a disegnare i personaggi ("in particolare Teschio Rosso, MegaRed, Mephisto e Logan. Insomma ogni personaggio che sembrava folle e spaventoso"), che riuscire a recitare nei due film campioni di incassi è stato "come uno di quei momenti in cui torni a essere ragazzo, un sentimento affascinante".



Qualcuno potrebbe dire che ha ormai raggiunto il suo sogno di ragazzo e che è difficile avere una parte diversa all'interno dello stesso universo narrativo, ma ciò non impedisce a Marquand di sperare in qualcosa di nuovo. "Per molti anni ho detto che se avessi potuto interpretare un personaggio Marvel, sarebbe stato Wolverine, ma Hugh Jackman è stato così strepitoso nella parte che non oserei confrontarmi con quella performance. Inoltre ho da sempre amato Moon Knight, quindi se potessi interpretarlo, o almeno avere l'opportunità di fare un'audizione per la parte, sarei la persona più felice".



Marquand è il protagonista della nuova clip ufficiale di The Walking Dead, dove compare insieme a Michonne.

La decima stagione della serie post-apocalittica targata AMC inizierà il prossimo 6 ottobre.